Болельщики определили лучшую форму в истории НБА

Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги голосования за лучшую форму в истории лиги, сообщает пресс-служба соревнований. По итогам всеобщего голосования первое место заняла форма «Торонто» с динозавром, которую когда-то называли уродливой. За форму «Торонто» проголосовали 18,8 процента болельщиков.



Второе место в рейтинге осталось за чёрной формой «Чикаго Буллз» 90-х годов, которая является самой продаваемой формой в истории. Третье место досталось форме «Филадельфии», в которой Аллен Айверсон играл в финальной серии.



НБА проводит опросы среди болельщиков по всему миру в рамках празднования 75-летия лиги.



Кроме того, в пятёрку попали формы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».