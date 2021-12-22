Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Болельщики определили лучшую форму в истории НБА

Болельщики определили лучшую форму в истории НБА
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги голосования за лучшую форму в истории лиги, сообщает пресс-служба соревнований. По итогам всеобщего голосования первое место заняла форма «Торонто» с динозавром, которую когда-то называли уродливой. За форму «Торонто» проголосовали 18,8 процента болельщиков.

Второе место в рейтинге осталось за чёрной формой «Чикаго Буллз» 90-х годов, которая является самой продаваемой формой в истории. Третье место досталось форме «Филадельфии», в которой Аллен Айверсон играл в финальной серии.

НБА проводит опросы среди болельщиков по всему миру в рамках празднования 75-летия лиги.

Кроме того, в пятёрку попали формы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021