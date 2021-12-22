Болельщики определили лучшую форму в истории НБА
Поделиться
Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги голосования за лучшую форму в истории лиги, сообщает пресс-служба соревнований. По итогам всеобщего голосования первое место заняла форма «Торонто» с динозавром, которую когда-то называли уродливой. За форму «Торонто» проголосовали 18,8 процента болельщиков.
Второе место в рейтинге осталось за чёрной формой «Чикаго Буллз» 90-х годов, которая является самой продаваемой формой в истории. Третье место досталось форме «Филадельфии», в которой Аллен Айверсон играл в финальной серии.
НБА проводит опросы среди болельщиков по всему миру в рамках празднования 75-летия лиги.
Кроме того, в пятёрку попали формы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
12:02
-
10:48
-
09:45
-
08:31
-
07:17
-
07:05
-
00:55
- 21 декабря 2021
-
23:32
-
22:20
-
21:44
-
20:51
-
19:58
-
19:02
-
17:52
-
16:35
-
15:35
-
14:40
-
14:02
-
12:57
-
11:49
-
10:40
-
09:55
-
08:49
-
06:29
-
00:51
- 20 декабря 2021
-
23:42
-
22:51
-
22:39
-
21:57
-
20:54
-
19:56
-
18:48
-
17:36
-
16:44
-
15:42
Партнерский контент