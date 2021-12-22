Леброн Джеймс: мы и сами ещё понятия не имеем, какими могут быть «Лейкерс»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о проблемах в калифорнийском клубе.
«Мы ещё сами понятия не имеем, какой может стать эта команда. Как можно адекватно оценивать то, что есть, если мы фактически ни разу не сыграли в полном составе. Я не могу вспомнить, когда в последний раз мы играли хотя бы два матча подряд одной и той же стартовой пятёркой. И это продолжается очень долго», — приводит слова Леброна Джеймса ESPN.
В настоящий момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в Западной конференции НБА. На его счету 16 побед и 16 поражений в матчах регулярного чемпионата.
Ранее о ситуации в «Лейкерс» высказался двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас.
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