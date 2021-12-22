Стало известно, состоится ли матч «Реал» — ЦСКА в Мадриде

Матч регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» состоится в назначенный срок, сообщает Sports.ru.
Московскому клубу 22 декабря подтвердили вылет в Мадрид. Напомним, матч оказался под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в мадридском клубе. Накануне тесты на COVID-19 нападающих Энтони Рэндольфа и Гершона Ябуселе, а также защитника Хуана Нуньеса дали положительный результат. Ранее положительные тесты сдали защитники «Реала» Фабьен Козюр и Томас Эртель, центровой Венсан Пуарье и главный тренер команды Пабло Ласо. На данный момент у клуба есть восемь игроков, в том числе двое юниоров, необходимых для игры в Евролиге.
Матч «Реал» — ЦСКА должен состояться в четверг, 23 декабря, начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Выиграв 13 матчей из 15, «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. ЦСКА, у которого 10 побед и 6 поражений, идёт седьмым. Лидирует «Барселона» — 14 побед и 2 поражения.
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