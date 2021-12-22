Димитрис Итудис призвал изменить формат Евролиги, предложив три ключевых пункта

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис предложил изменить формат Евролиги. Итудис отметил, что количество команд в чемпионате должно быть увеличено, команды должны быть поделены на две конференции, а число матчей в Евролиге должно превышать количество игр в национальных лигах.



«Я считаю, что Евролига — лучший чемпионат, но такие команды, как ЦСКА или испанские клубы, да и многие другие команды имеют много обязательств в национальных лигах. Из-за этого нам приходится много путешествовать, что добавляет лишней нагрузки на игроков.



Раньше у нас в лиге было 16 команд, из которых половина выходила в плей-офф. После этого в Евролигу добавили ещё две команды, однако в плей-офф сейчас выходит меньше половины коллективов. Если сравнить с НБА, то у них 30 команд, 16 из которых выходят в следующий этап, и это больше, чем 50 процентов. Учитывая турнир плей-ин — даже больше. Я не пытаюсь критиковать, я пытаюсь помочь.



Возможно, Евролиге стоит задуматься о другом формате. Нам нужно добавить ещё несколько команд. Я считаю, что есть команды, которые могут соревноваться на уровне Евролиги, у которых есть всё необходимое, чтобы играть на самом высоком уровне.



Если мы разделим регулярный сезон на две группы, то у команд будет больше времени, чтобы вносить изменения в состав. И даже несколько поражений не будут стоить так дорого, как сейчас. Примерно это происходит в НБА. Если вы знаете, что у вас будет 80 игр, то вы можете позволить себе травмы, использовать ротацию состава. Здесь мы этого делать не можем.



Я хочу больше игр. Но чтобы это компенсировать, командам следует проводить немного меньше игр в национальных лигах. Я не против национальных лиг, они важны, так что нужно найти баланс. Но игроки очень загружены, а в этом виде спорта главное — именно игроки. Они и должны быть в центре внимания», — приводит слова Итудиса BasketNews.