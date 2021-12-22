Мэджик Джонсон назвал лучшего баскетболиста, против которого играл. Это не Майкл Джордан

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон признался, что считает Ларри Бёрда лучшим баскетболистом, с которым ему приходилось сталкиваться на паркете.



«Ларри Бёрд — лучший игрок, против которого я играл», — приводит слова Мэджика Джонсона Fadeaway World.



Бёрд является членом Зала славы и считается одним из лучших игроков в истории НБА. Всю карьеру он провёл в «Бостон Селтикс». Бёрд — олимпийский чемпион (1992), чемпион Универсиады 1977 года, трёхкратный чемпион НБА (1981, 1984, 1986), трижды признававшийся MVP сезона в НБА (1984, 1985, 1986), 10 раз входил в символические сборные сезона (1980-1988 — первая команда, 1990 — вторая команда). После завершения спортивной карьеры Ларри также признавался лучшим тренером и лучшим менеджером года.