Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич заразился коронавирусом.



Вместе со словенцем в COVID-протокол попал и его партнёр по команде Трэй Бёрк. Таким образом, количество игроков «Далласа», находящихся на карантине, увеличилось до шести.



Дончич пропустил последние пять матчей своей команды из-за болей в левом голеностопном суставе. В «Далласе» рассчитывали, что словенец вернётся в состав в четверг перед матчем с «Милуоки».

Дончич подвернул голеностоп 15 ноября. В игре с «Индианой Пэйсерс» словенский баскетболист снова повредил сустав. В нынешнем сезоне НБА Дончич набирает 25,6 очка, 8,0 подбора и 8,5 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Дончич заинтересован в объединении с Беном Симмонсом в одной команде.