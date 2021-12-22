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Лука Дончич заразился коронавирусом

Лука Дончич заразился коронавирусом
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Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич заразился коронавирусом.

Вместе со словенцем в COVID-протокол попал и его партнёр по команде Трэй Бёрк. Таким образом, количество игроков «Далласа», находящихся на карантине, увеличилось до шести.

Дончич пропустил последние пять матчей своей команды из-за болей в левом голеностопном суставе. В «Далласе» рассчитывали, что словенец вернётся в состав в четверг перед матчем с «Милуоки».

Дончич подвернул голеностоп 15 ноября. В игре с «Индианой Пэйсерс» словенский баскетболист снова повредил сустав. В нынешнем сезоне НБА Дончич набирает 25,6 очка, 8,0 подбора и 8,5 передачи в среднем за игру.

Ранее сообщалось, что Дончич заинтересован в объединении с Беном Симмонсом в одной команде.

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