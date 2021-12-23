Наставник ЦСКА о матче с «Реалом»: у соперника в активе остаются отличные игроки

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от назначенного на четверг гостевого матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Перед этой игрой в испанской команде выявили вспышку коронавируса.
«Встреча с мадридским «Реалом» является для нас очень важной, ключевой. Понятно, очень жаль, что у «Реала» столько травм и заболеваний. Хотелось бы, чтобы все были здоровы, чтобы мы выходили на площадку и состязались нормально.
Наш клуб одновременно и везучий, и проклятый, поскольку мы являемся фаворитами в любом матче, от нас всегда ждут победы. Но «Реал» тоже обладает большими традициями, у них остаются в активе отличные игроки, они могут варьировать тактику. Что касается нас, мы вернулись в хорошую колею после большого количества трудностей. Но матч пока даже не начался, и нас не должны отвлекать проблемы соперников. Нужно сфокусироваться на игре», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, тесты на COVID-19 нападающих «Реала» Энтони Рэндольфа и Гершона Ябуселе, а также защитника Хуана Нуньеса дали положительный результат. Ранее положительные тесты сдали защитники испанцев Фабьен Козюр и Томас Эртель, центровой Венсан Пуарье и главный тренер команды Пабло Ласо. На данный момент у клуба есть восемь игроков, в том числе двое юниоров, необходимых для игры в Евролиге.
Матч «Реал» — ЦСКА должен состояться в четверг, 23 декабря, начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Выиграв 13 матчей из 15, «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Евролиги. ЦСКА, у которого 10 побед и 6 поражений, идёт шестым. Лидирует «Барселона» — 15 побед и 2 поражения.
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