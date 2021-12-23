«Бостон» победил «Кливленд», «Атланта» уступила «Орландо»
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» победил «Бостон Селтикс» — 111:101. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден». Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, у него 34 очка. Роберт Уильямс из «Кливленда» сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Дариус Гарлэнд с 28 очками.
В параллельном матче в Орландо (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч «Атланты Хоукс» и «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали гости со счётом 104:98. Самым заметным игроком в «Орландо» был Франц Вагнер (25 очков). В команде хозяев яркой игрой отличился защитник Кэм Реддиш, у него 36 очков.
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 34, Уильямс - 21, Тейтум - 18, Лэнгфорд - 11, Притчард - 7, Несмит - 5, Кантер - 4, Смарт - 4, Шрёдер - 3, Johnson - 2, Джексон - 2, Майлз, Паркер, Ричардсон, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Хорфорд, Эрнангомес
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 28, Лав - 18, Осман - 13, Валентайн - 8, Рубио - 8, Маркканен - 7, Уэйд - 6, Пэнгос - 5, Андерсон - 4, Фалль - 4, Scott, Аллен, Дэвис, Корнет, Мобли, Нембхард, Окоро, Секстон, Стивенс, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
98 : 104
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Реддиш - 34, Коллинс - 28, Райт - 9, Дьенг - 8, Оконгву - 8, Богданович - 6, Джонсон - 4, Stephenson - 1, Hill, Галлинари, Капела, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Хаертер, Хантер, Хилл, Янг
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Харрис - 17, Джонсон - 14, Океке - 12, Лопес - 10, Gravett - 8, Скофилд - 8, Gillespie - 5, Ford - 4, Фрейзер - 1, Айзек, Бамба, Браздейкис, Вагнер, Картер, Картер-Уильямс, Мур, Мюлдер, Росс, Саггс, Фульц, Хэмптон, Энтони
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