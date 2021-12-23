«Бостон» победил «Кливленд», «Атланта» уступила «Орландо»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» победил «Бостон Селтикс» — 111:101. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден». Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, у него 34 очка. Роберт Уильямс из «Кливленда» сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Дариус Гарлэнд с 28 очками.



В параллельном матче в Орландо (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч «Атланты Хоукс» и «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали гости со счётом 104:98. Самым заметным игроком в «Орландо» был Франц Вагнер (25 очков). В команде хозяев яркой игрой отличился защитник Кэм Реддиш, у него 36 очков.