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В УНИКСе прокомментировали поражение от «Барселоны»: мы не справились с концовкой

В УНИКСе прокомментировали поражение от «Барселоны»: мы не справились с концовкой
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В казанском УНИКСе прокомментировали поражение команды в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». В начале четвёртой четверти российская команда имела преимущество в 20 очков, но в итоге уступила в овертайме — 109:111.

«Победа была почти в наших руках, однако в последней четверти соперник забил нам 37 очков, среди которых много сложных бросков и штрафных. Сложно выиграть, если вам забивают 37 очков. Мы были очень близки к тому, чтобы выиграть этот матч, но не справились с концовкой», — сказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасавич, слова которого приводит официальный сайт команды.

«Мы просто отдали им игру в четвёртой четверти… поддались давлению и выпали из ритма… Попытались дать отпор, но этого уже оказалось недостаточно, к сожалению», — добавил форвард казанцев Джон Браун.

«Барселона» после победы над казанцами сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице. У неё 15 побед и 2 поражения. УНИКС идёт на седьмой строчке — 10 побед и 7 поражений.

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