Ясикявичюс и Миротич отреагировали на камбэк с отставания -20 в матче с УНИКСом

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и тяжёлый форвард Никола Миротич прокомментировали победу в матче Евролиги с УНИКСом (111:109). По ходу четвёртой четверти испанская команда отставала на 20 очков, но сумела перевести игру в овертайм и победить.

«В таких ситуациях ты просто пытаешься как-то вернуться в игру и заставить соперника почувствовать неуверенность. У нас это получилось. Мы были явно лучше УНИКСа в конце третьей четверти и на протяжении всей четвёртой. Я считаю, что это было не самое красочное зрелище, но хорошо, что мы добились своей цели. Не могу говорить за соперника, но с середины четвёртой четверти мы увидели возможность зацепиться за победу в матче, и удачно ей воспользовались», — сказал Ясикявичюс.

«Я чувствую себя великолепно! Такая удивительная победа! Очень cложная. Мы уступали всю игру, но в конце концов нам удалось сделать потрясающий камбэк, наша толпа нам очень помогла, так что это огромная победа перед небольшим рождественским перерывом. Мы делаем хорошую работу. Мы боролись весь сезон с травмами и всем остальным, но здесь все выкладываются по полной. Это Барселона, все ждут от нас победы. В этом нет ничего нового. Мы должны оставаться скромными, есть много вещей, которые нужно улучшить, но мы идём в правильном направлении. Честно говоря, УНИКС большую часть матча превосходил нас, особенно физически, но в конце мы показали свой характер и вытащили эту важную игру. Я очень горжусь командой и тренерским штабом», — сказал Миротич.