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Канаан призвал фанов «Барселоны» к тишине при «+15». Ясикявичюс отреагировал на его жест

Канаан призвал фанов «Барселоны» к тишине при «+15». Ясикявичюс отреагировал на его жест
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Защитник УНИКСа Айзея Канаан в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» после трёхочкового попадания поднёс указательный палец к губам, призывая арену «Палау Блауграна» к спокойствию.

Канаан исполнил свой жест при счёте 84:69, за 6 минут до конца четвёртой четверти. После этого «Барселона» ответила рывком, перевела игру в овертайм и вырвала победу со счётом 111:109.

«Я не видел, что он сделал. Но если это состоялось в тот момент, о котором вы говорите, то это был бесполезный жест. Болельщики завелись, у команды соперника появилась дополнительная мотивация. Это не имело смысла. Но сам я этого не видел, так что мне сложно что-то говорить по этому поводу», – прокомментировал жест Кэнана главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

«У нас была потухшая команда, потухший тренер, потухшие трибуны. Ровно до того момента, как игрок продемонстрировал тот жест и разбудил наш зал. Он делал это и в других матчах. Мы могли видеть это в Тель-Авиве. Не думаю, что это плохой жест, это нормально, когда вот так выигрываешь в «Палау Блауграна». В стиле НБА», – заявил главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс.

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