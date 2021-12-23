«Лейкерс» выбрали две приоритетные цели на трансферном рынке

Журналист Шамс Чарания рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает варианты, при которых Бен Симмонс из «Филадельфии Сиксерс» и Джереми Грант из «Детройт Пистонс» смогут перейти в их команду.
Считается, что Бен Симмонс сможет решит проблемы команды в защите, а Грант станет надёжным снайпером команды.
Напомним, Симмонс в нынешнем сезоне участия в матчах не принимал. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждой встречи за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку, и попыток их решения.
Напомним, вчера ночью, 22 декабря, «Лос-Анджелес Лейкерс» играл с «Финикс Санз». Встреча завершилась уверенной победой в исполнении «Финикса» со счётом 108:90. «Лейкерс» потерпели третье поражение кряду.
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