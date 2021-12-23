Тимофей Мозгов подписал контракт с «Руной», выступающей в Суперлиге-1

Центровой сборной России Тимофей Мозгов стал игроком баскетбольного клуба «Руна», сообщает пресс-служба команды.



«Решение о переходе было принято не сразу — принял его после того, как взвесил все «за и против», пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами! Приступаю к работе с завтрашнего дня. Своё физическое состояние на данный момент оценить сложно — всё станет понятно в тренировочном процессе. Хочу поприветствовать наших болельщиков! Надеюсь, в скором времени познакомимся поближе. Жду вас на трибунах!» — прокомментировал подписание контракта Мозгов.



ПБК «Руна» выступает в Суперлиге-1.



Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс». Летом того же года Тимофей подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на сумму $ 64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменяли центрового в «Бруклин Нетс», который через сезон отправил его в «Орландо Мэджик». За клуб из Флориды Мозгов не сыграл ни одного матча из-за травмы колена, по окончании сезона-2018/2019 клуб отчислил баскетболиста. В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками». Из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2021/2022 подмосковный клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ, многие игроки покинули команду, став свободными агентами, включая Тимофея.