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«Зенит» обыграл «Маккаби», добыв третью подряд победу в Евролиге

«Зенит» обыграл «Маккаби», добыв третью подряд победу в Евролиге
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Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл «Маккаби» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 73:71.

«Зенит» в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в 15 очков. Во второй 10-минутке команды не смогли выявить сильнейшего — на большой перерыв коллективы ушли с той же разницей в счёте в 15 очков — 41:26.

В третьем игровом отрезке «Маккаби» удалось отыграть пять очков отставания, а в заключительной четверти в какой-то момент и вовсе выйти вперёд, совершив впечатляющий рывок, однако в концовке «Зениту» всё же удалось вырвать победу со счётом 73:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 14 очков. В составе гостей паркета дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов оформил Джален Рейнольдс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
23 декабря 2021, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
73 : 71
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Зенит: Пойтресс - 14, Бэрон - 12, Гудайтис - 10, Д. Кулагин - 10, Зубков - 9, Лойд - 7, Карасёв - 5, Понитка - 4, Фрэнкамп - 2, Вольхин, Кузминскас, Пушков
Маккаби Тель-Авив: Рейнольдс - 24, Деррик Уильямс - 14, Уилбекин - 8, Нанналли - 7, Эванс - 6, Жижич - 5, Коэн - 5, Тейлор - 2, Блайзер, ДиБартоломео, Зив, Калояро
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