«Зенит» обыграл «Маккаби», добыв третью подряд победу в Евролиге

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке переиграл «Маккаби» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 73:71.



«Зенит» в первой четверти захватил преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в 15 очков. Во второй 10-минутке команды не смогли выявить сильнейшего — на большой перерыв коллективы ушли с той же разницей в счёте в 15 очков — 41:26.



В третьем игровом отрезке «Маккаби» удалось отыграть пять очков отставания, а в заключительной четверти в какой-то момент и вовсе выйти вперёд, совершив впечатляющий рывок, однако в концовке «Зениту» всё же удалось вырвать победу со счётом 73:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 14 очков. В составе гостей паркета дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов оформил Джален Рейнольдс.