Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос», «Бавария» проиграла «Басконии»
Поделиться
Греческий «Олимпиакос» переиграл «Панатинаикос» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 18 очков. В составе хозяев площадки 17 очков на свой счёт записал Неманья Недович.
В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на выезде переиграла немецкую «Баварию». Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 81:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 30 очков. В составе хозяев паркета 16 очков на свой счёт записал Кей Си Риверс.
Напомним, ранее «Зенит» переиграл «Маккаби».
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
23 декабря 2021, четверг. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
76 : 81
Баскония
Витория, Испания
Бавария: Риверс - 16, Лучич - 12, Томас - 12, Хантер - 10, Ярамаз - 10, Уэйлер-Бэбб - 6, Рабит - 4, Обст - 3, Уолден - 3, Джордж, Шиллинг, Шишко
Баскония: Болдуин - 30, Костелло - 23, Нноко - 9, Питерс - 7, Маринкович - 6, Грейнджер - 4, Эноч - 2, Баррера, Куруцс, Питерс, Фонтеккио
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
23 декабря 2021, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
65 : 84
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос: Недович - 17, Папаяннис - 14, Папапетру - 9, Макон - 7, Уайт - 7, Бохоридис - 6, Каселакис - 3, Перри - 2, Авдалас, Каввадас, Манцукас, Эванс
Олимпиакос: Дорси - 18, Маккиссик - 18, Слукас - 16, Везенков - 14, Мартин - 7, Фалль - 4, Папаниколау - 3, Ларенцакис - 2, Уолкап - 2, Жан-Шарль, Лунцис, Принтезис
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
00:59
-
00:36
- 23 декабря 2021
-
23:48
-
22:45
-
21:54
-
20:30
-
19:56
-
18:53
-
17:43
-
16:16
-
15:38
-
14:31
-
13:58
-
12:51
-
11:47
-
11:39
-
10:45
-
09:26
-
09:24
-
09:18
-
08:40
-
06:30
-
06:07
-
05:26
-
01:27
- 22 декабря 2021
-
23:43
-
22:40
-
21:37
-
20:42
-
19:53
-
18:44
-
17:40
-
16:54
-
16:10
-
14:40
Партнерский контент