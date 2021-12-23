Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос», «Бавария» проиграла «Басконии»

Греческий «Олимпиакос» переиграл «Панатинаикос» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 18 очков. В составе хозяев площадки 17 очков на свой счёт записал Неманья Недович.



В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на выезде переиграла немецкую «Баварию». Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 81:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 30 очков. В составе хозяев паркета 16 очков на свой счёт записал Кей Си Риверс.



Напомним, ранее «Зенит» переиграл «Маккаби».