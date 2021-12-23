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Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос», «Бавария» проиграла «Басконии»

Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос», «Бавария» проиграла «Басконии»
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Греческий «Олимпиакос» переиграл «Панатинаикос» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах и завершилась победой гостей паркета со счётом 79:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлер Дорси, набравший 18 очков. В составе хозяев площадки 17 очков на свой счёт записал Неманья Недович.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на выезде переиграла немецкую «Баварию». Встреча проходила в Мюнхене и завершилась со счётом 81:76. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уэйд Болдуин, набравший 30 очков. В составе хозяев паркета 16 очков на свой счёт записал Кей Си Риверс.

Напомним, ранее «Зенит» переиграл «Маккаби».

Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
23 декабря 2021, четверг. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
76 : 81
Баскония
Витория, Испания
Бавария: Риверс - 16, Лучич - 12, Томас - 12, Хантер - 10, Ярамаз - 10, Уэйлер-Бэбб - 6, Рабит - 4, Обст - 3, Уолден - 3, Джордж, Шиллинг, Шишко
Баскония: Болдуин - 30, Костелло - 23, Нноко - 9, Питерс - 7, Маринкович - 6, Грейнджер - 4, Эноч - 2, Баррера, Куруцс, Питерс, Фонтеккио
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
23 декабря 2021, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
65 : 84
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос: Недович - 17, Папаяннис - 14, Папапетру - 9, Макон - 7, Уайт - 7, Бохоридис - 6, Каселакис - 3, Перри - 2, Авдалас, Каввадас, Манцукас, Эванс
Олимпиакос: Дорси - 18, Маккиссик - 18, Слукас - 16, Везенков - 14, Мартин - 7, Фалль - 4, Папаниколау - 3, Ларенцакис - 2, Уолкап - 2, Жан-Шарль, Лунцис, Принтезис
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