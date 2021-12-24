В составе «Реала» дебютировали три 17-летних игрока. Это не помешало команде победить ЦСКА

В составе «Реала» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (71:65) дебютировали трое 17-летних воспитанников академии мадридского клуба.



Свои первые матчи в Евролиге провели словенский защитник Урбан Клавжар (23 минуты, 10 очков, 2 из 3 трёхочковых), испанец сенегальского происхождения Седик Гаруба (15 минут, 2 очка) и ещё один испанец с африканскими корнями Баба Миллер (2 минуты, 0 очков). Стоит отметить, что Седик Гаруба — младший брат экс-центрового «Реала» Усмана Гарубы, который в этом году был выбран на драфте НБА клубом «Хьюстон Рокетс».



«Реал» из-за вспышки коронавируса в матче с ЦСКА не мог рассчитывать на шестерых игроков основного состава и главного тренера Пабло Ласо.