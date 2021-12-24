В «Реале» прокомментировали победу над ЦСКА после потери 6 игроков из-за коронавируса

Центровой «Реала» Уолтер Тавареш и защитник Найджел Уильямс-Госс поделились мнением о матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (71:65), в котором их команда играла без 6 выбывших из-за протоколов по коронавирусу баскетболистов.
«Трудно играть в Евролиге против ЦСКА — если не лучшей, то одной из лучших команд турнира. Нам не хватало многих парней, поэтому мы вышли бороться и пытаться что-то сделать. Как сказал наш тренер, мы должны были верить. Старались изо всех сил, чтобы увидеть, сможем ли мы победить или нет. Никогда не сдаваться и сражаться до конца — это принцип Мадрида», — приводит слова Тавареша официальный сайт Евролиги.
«Потеря игроков должна была стать проблемой для команды. Мы просто боролись и верили. Первая четверть задала тон. Мы вышли агрессивными, пытались победить. Я счастлив за молодых парней, тренер проделал невероятную работу, проявили большие командные усилия», — заявил Уильямс-Госс.
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