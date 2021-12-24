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Тимофей Мозгов отреагировал на подписание контракта с новым клубом

Тимофей Мозгов отреагировал на подписание контракта с новым клубом
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Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал подписание контракта с клубом «Руна».

«Планы такие: тренироваться и готовиться, потихоньку влиться в команду, набрать хорошую форму и играть в баскетбол. Самое главное – надеюсь, смогу найти общий язык с командой и получать удовольствие от баскетбола. Практически всю карьеру я его получал, за исключением некоторых моментов. Для меня это всю жизнь было самое главное. Что я знаю о в Суперлиге-1? Ребята играют в баскетбол, знаю, будет выезд во Владивосток», — сказал Мозгов в интервью на канале «Взял Мяч» в YouTube.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс». В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками». Из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2021/2022 подмосковный клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ, многие игроки покинули команду, став свободными агентами, включая Тимофея.

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