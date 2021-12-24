Владимир Гомельский отреагировал на провал ЦСКА в матче с резервным составом «Реала»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о поражении ЦСКА, которое он потерпел в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» — 65:71.
«Вот чего я точно не хотел бы делать — это нести ответственность за комплектование команды, за выбор схем в атаке, за мотивацию игроков. И мне остаётся только ждать правильных решений менеджмента клуба по выходу из создавшейся ситуации.
Идеи весьма банальные: если команда не добивается желаемого результата, играя так, как сейчас, необходимо менять систему позиционного нападения, ускорять переход от защиты к атаке, менять способы мотивации игроков и создавать условия для атак снайперов с удобных позиций и без активного сопротивления защиты», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Отметим, что на матч с ЦСКА у «Реала» вышли всего 5 игроков основы.
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