Владимир Гомельский отреагировал на провал ЦСКА в матче с резервным составом «Реала»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о поражении ЦСКА, которое он потерпел в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» — 65:71.

«Вот чего я точно не хотел бы делать — это нести ответственность за комплектование команды, за выбор схем в атаке, за мотивацию игроков. И мне остаётся только ждать правильных решений менеджмента клуба по выходу из создавшейся ситуации.



Идеи весьма банальные: если команда не добивается желаемого результата, играя так, как сейчас, необходимо менять систему позиционного нападения, ускорять переход от защиты к атаке, менять способы мотивации игроков и создавать условия для атак снайперов с удобных позиций и без активного сопротивления защиты», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Отметим, что на матч с ЦСКА у «Реала» вышли всего 5 игроков основы.