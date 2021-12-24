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Ховард — о поражении «Лейкерс» с разницей -28: всё хорошо. Будем доминировать в плей-офф

Ховард — о поражении «Лейкерс» с разницей -28: всё хорошо. Будем доминировать в плей-офф
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал поражение, которое его команда потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (110:138).

«Всё хорошо. Ещё рано. Мы будем готовы к тому времени, когда начнётся плей-офф. Вот тогда мы и начнём доминировать», — приводит слова Ховарда TMZ.

Ховард обратил внимание, что у «Лейкерс» почти новый состав с прошлого года. По мнению Дуайта, команде просто требуется время, чтобы прийти к взаимопониманию.

«Это совершенно новая команда, не такая, какой она была в 2020 году. Все мы действительно пытаемся только учиться играть вместе. И неважно, как мы начали, главное — как сумеем показать себя на финишном отрезке», — отметил Ховард.

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