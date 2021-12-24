«Фенербахче» потерял Нандо Де Коло и Яна Веселы из-за серьёзных травм

Лидеры «Фенербахче» Нандо Де Коло и Ян Веселы получили серьёзные повреждения в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (82:84). Об этом информирует Eurohoops.

Сообщается, что после обследования, проведённого во Франции, у Де Коло был обнаружен перелом второй пястной кости левой руки, а Веселы получил повреждение связки правого голеностопа.



Нандо в нынешнем сезоне набирает 12,5 очка, 4,3 передачи, 2,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч. Что касается Яна, то его показатели следующие: 13,4 очка, 5,9 подбора, 2,6 передачи и 1,1 перехвата.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» занимает 10-е место, имея в активе 24 очка после 17 туров. Следующую встречу турецкий клуб проведёт с «Реалом». Матч состоится 29 декабря, начало — в 20:45 мск.