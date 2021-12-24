Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА отреагировал на серьёзную травму Нандо Де Коло

ЦСКА отреагировал на серьёзную травму Нандо Де Коло
Комментарии

Московский ЦСКА отреагировал на серьёзную травму защитника турецкого «Фенербахче» и экс-игрока московского клуба Нандо Де Коло.

«Скорее поправляйся, легенда!», — гласит сообщение ЦСКА в официальном «твиттере» команды.

Напомним, Де Коло получил травму в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (82:84). После обследования, проведённого во Франции, у Де Коло был обнаружен перелом второй пястной кости левой руки.

Нандо в нынешнем сезоне набирает 12,5 очка, 4,3 передачи, 2,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.

В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» занимает 10-е место, имея в активе 24 очка после 17 туров. Следующую встречу турецкий клуб проведёт с «Реалом». Матч состоится 29 декабря, начало — в 20:45 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021