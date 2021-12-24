ЦСКА отреагировал на серьёзную травму Нандо Де Коло
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Московский ЦСКА отреагировал на серьёзную травму защитника турецкого «Фенербахче» и экс-игрока московского клуба Нандо Де Коло.
«Скорее поправляйся, легенда!», — гласит сообщение ЦСКА в официальном «твиттере» команды.
Напомним, Де Коло получил травму в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (82:84). После обследования, проведённого во Франции, у Де Коло был обнаружен перелом второй пястной кости левой руки.
Нандо в нынешнем сезоне набирает 12,5 очка, 4,3 передачи, 2,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.
В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» занимает 10-е место, имея в активе 24 очка после 17 туров. Следующую встречу турецкий клуб проведёт с «Реалом». Матч состоится 29 декабря, начало — в 20:45 мск.
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