«Вы на первом месте, болваны». Шакил О'Нил жестко раскритиковал «Бруклин»

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил жёстко раскритиковал руководство «Бруклин Нетс» за решение вернуть Кайри Ирвинга в состав команды.



«Я ненавижу, когда люди делают громкие заявления о своих намерениях. „Бруклин“ заявил: «Кайри, если ты не готов играть во всех матчах, то даже не приходи». В сейчас, когда у них возникли проблемы с коронавирусом, несколько их парней выбыли, они решили разрешить Кайри играть. Я не уважаю это. Они без причины запаниковали. Они ведут себя так, будто занимают седьмое место в конференции. Вы на первом месте, болваны. Он вам не нужен», — сказал Шакил О'Нил в эфире шоу на TNT.



Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» принял решение вернуть в состав 29-летнего баскетболиста, который из-за отказа от вакцинации был отстранён от занятий с командой. При этом перед возвращением Кайри Ирвинг должен будет сдавать отрицательный тест пять дней подряд, прежде чем сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.