Яннис Адетокунбо исключён из протокола НБА по коронавирусу

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который 14 декабря был отправлен на карантин, исключён из протокола НБА по вопросам здоровья и безопасности и может сыграть с «Бостон Селтикс» в ближайшем матче своей команды.
В «Милуоки» заявили, что его отсутствие в протоколе означает, что у него есть возможность сыграть, но добавили, что перед матчем всё может измениться, сообщает официальный сайт НБА.
В пяти играх без Адетокунбо «Милуоки» одержали три победы и потерпели два поражения. Греческий баскетболист нигерийского происхождения занимает четвёртое место в НБА по средней результативности за игру (27 очков) и шестое место по подборам (11,6 за матч).
Матч «Милуоки» — «Бостон» пройдёт 25 декабря и начнётся в 22:30 по мск.
Игрок, попавший под протокол по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два отрицательных теста подряд в течение 24 часов.
- 25 декабря 2021
-
06:41
-
02:40
-
00:27
- 24 декабря 2021
-
23:53
-
22:52
-
21:50
-
20:23
-
19:51
-
18:49
-
17:46
-
16:56
-
15:36
-
15:16
-
14:00
-
13:41
-
12:32
-
11:41
-
10:40
-
09:35
-
09:32
-
09:16
-
06:58
-
05:34
-
02:10
-
01:22
-
00:59
-
00:36
- 23 декабря 2021
-
23:48
-
22:45
-
21:54
-
20:30
-
19:56
-
18:53
-
17:43
-
16:16