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Яннис Адетокунбо исключён из протокола НБА по коронавирусу

Яннис Адетокунбо исключён из протокола НБА по коронавирусу
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который 14 декабря был отправлен на карантин, исключён из протокола НБА по вопросам здоровья и безопасности и может сыграть с «Бостон Селтикс» в ближайшем матче своей команды.

В «Милуоки» заявили, что его отсутствие в протоколе означает, что у него есть возможность сыграть, но добавили, что перед матчем всё может измениться, сообщает официальный сайт НБА.

В пяти играх без Адетокунбо «Милуоки» одержали три победы и потерпели два поражения. Греческий баскетболист нигерийского происхождения занимает четвёртое место в НБА по средней результативности за игру (27 очков) и шестое место по подборам (11,6 за матч).

Матч «Милуоки» — «Бостон» пройдёт 25 декабря и начнётся в 22:30 по мск.

Игрок, попавший под протокол по коронавирусу, выбывает как минимум на 10 дней, но может вернуться раньше, если сдаст два отрицательных теста подряд в течение 24 часов.

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