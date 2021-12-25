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Леброн Джеймс пошутил про коронавирус, опубликовав мем с Человеком-пауком

Леброн Джеймс пошутил про коронавирус, опубликовав мем с Человеком-пауком
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме», показав мем с Человеком-пауком, с помощью которого сравнил коронавирус с простудой и гриппом.

На картинке три популярных супергероя с подписями «ковид», «простуда» и «грипп», показывающих друг на друга пальцами в попытке разобраться, в чём же между ними разница.

«Помогите мне, народ», – подписал картинку Леброн.

Пост можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Напомним, ранее, перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (117:92), Джеймс ушёл на карантин, однако уже скоро был выведен из протокола НБА по охране здоровья и безопасности, так как подозрения на ковид у него не подтвердились.

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