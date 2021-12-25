Гомельский: в ЦСКА моего авторитета боятся. Им всё кажется, что я хочу занять чьё-то место

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на ремарку пользователя своего сайта.

«Вас ведь не просят воевать с любимым клубом. Вы со своим авторитетом могли бы до руководства донести, хотя бы своим интервью высказаться», — писал пользователь.

«В клубе моего авторитета боятся, и ни в коем случае не принимают моё мнение во внимание. Им всё кажется, что я хочу занять чьё-то место», — ответил Гомельский.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде уступил «Реалу» — 65:71. В составе мадридской команды в той встрече вышло всего пять игроков основы. Позже Гомельский поделился мнением об этом матче, сказав, что нужно предпринять армейцам для исправления сложившейся ситуации.