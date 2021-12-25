Стало известно, когда Кайри Ирвинг дебютирует в сезоне НБА

Дебют разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в нынешнем сезоне НБА должен состояться в январе. Об этом сообщает ESPN US.



О решении «Бруклина» вернуть в состав 29-летнего баскетболиста стало известно не так давно. Изначально Кайри был отстранён от занятий с командой из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Перед возвращением Ирвинг должен сдавать отрицательный тест пять дней подряд. Только в таком случае он сможет присоединиться к команде. Как только он вернётся, ему придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.



Ранее руководство «Нетс» за решение вернуть Ирвинга жёстко раскритиковал легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил. Экс-игроку не понравилась непоследовательность, которую проявил «Бруклин».