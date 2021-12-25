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Леброн Джеймс: только одна группа людей сомневалась в том, что Дюрант вернёт былую силу

Леброн Джеймс: только одна группа людей сомневалась в том, что Дюрант вернёт былую силу
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» высказался о лидере соперников Кевине Дюранте.

«Я думаю, что ни у меня, ни у кого-то ещё в лиге не было никаких сомнений в том, что он полностью восстановится. Быть может, какие-то сомнения на ранней стадии были у самого Дюранта, ведь травма была серьёзной. Но как только он начал замечать улучшения, не думаю, что после этого можно было говорить, что он полностью не восстановится.

Вроде только одна группа людей сомневалась, но не буду называть их, позволю вам самим навести справки. Но я знал, что всё будет в порядке», – сказал Леброн на пресс-конференции.

Отметим, что Дюрант в матче с «Лейкерс» участия принять не сможет, так как попал в коронавирусный протокол.

Кевин перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.

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