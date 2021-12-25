Главный тренер «Зенита» рассказал, что должна сделать его команда, чтобы победить УНИКС

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий относительно предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча состоится завтра, 26 декабря. Начало — в 16:30 мск.



«Нам предстоит встреча с УНИКСом, он сейчас в числе тех европейских команд, которые находятся в лучшей форме. Они показывают прекрасный баскетбол с большой уверенностью и превосходной защитой. УНИКС — лучшая команда по перехватам. В их коллективе налажена хорошая «химия», они играют под руководством опытнейшего тренера. Возможно, в данный момент у УНИКСа сильнейший характер в Европе.



Мы должны сыграть идеально, если хотим победить. Во-первых, следует контролировать потери мяча и подборы. Во-вторых, действовать максимально эффективно, потому что УНИКС наказывает за каждую малейшую ошибку. Думаю, что для болельщиков это будет отличный матч. Надеюсь, «СИБУР Арена» будет заполнена», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.