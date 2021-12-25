Леброн Джеймс высказался о необходимости играть в Рождество

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс». По московскому времени матч состоится завтра, 26 декабря. В Калифорнии, однако, будет ещё 25-е число.
«Я очень рад сыграть на Рождество! Это меня просто поражает. Всех с Рождеством! Я вас люблю», — написал Джеймс в своём «твиттере».
«Лейкерс» занимают шестое место на Западе. «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд.
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