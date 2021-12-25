Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Появилась новая информация по защитнику «Зенита» Шабаззу Напьеру

Появилась новая информация по защитнику «Зенита» Шабаззу Напьеру
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер близок к возвращению на паркет, сообщает инсайдер Георге Заккас в своём «твиттере». По информации источника, Напьер вернётся в Санкт-Петербург перед Новым годом и будет тренироваться с командой.

Напьер получил травму связок правого голеностопного сустава во время финального матча Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА. Клуб отпустил игрока в США в связи с рождением ребёнка.

Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Далее перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.

На драфте 2014 года НБА был выбран под общим 24-м номером «Шарлотт Хорнетс», но в дальнейшем его обменяли в «Майами Хит». Далее он поиграл за «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне-2018/2019 оказался в «Бруклин Нетс», а затем и в «Миннесоте Тимбервулвз». Последним клубом Шабазза в НБА был «Вашингтон Уизардс». В 20 матчах сезона он в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,8 передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021