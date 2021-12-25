Появилась новая информация по защитнику «Зенита» Шабаззу Напьеру

Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер близок к возвращению на паркет, сообщает инсайдер Георге Заккас в своём «твиттере». По информации источника, Напьер вернётся в Санкт-Петербург перед Новым годом и будет тренироваться с командой.
Напьер получил травму связок правого голеностопного сустава во время финального матча Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА. Клуб отпустил игрока в США в связи с рождением ребёнка.
Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Далее перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.
На драфте 2014 года НБА был выбран под общим 24-м номером «Шарлотт Хорнетс», но в дальнейшем его обменяли в «Майами Хит». Далее он поиграл за «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне-2018/2019 оказался в «Бруклин Нетс», а затем и в «Миннесоте Тимбервулвз». Последним клубом Шабазза в НБА был «Вашингтон Уизардс». В 20 матчах сезона он в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,8 передачи.
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