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Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА

Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал единственным игроком Национальной баскетбольной ассоциации, входящим в топ-100 лиги сразу по шести показателям — набранным очкам, подборам, передачам, блок-шотам, перехватам и точным трёхочковым.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (110:138) Леброн Джеймс сделал два блок-шота, что позволило ему войти в сотню лучших в истории по этому показателю.

«Лейкерс» занимают шестое место на Западе.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд.

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