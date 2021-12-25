Шакил О'Нил отреагировал на заигрывание своего сына с Рианной

Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил отреагировал на заигрывания своего 21-летнего сына с популярной певицей Рианной. Шариф О'Нил в недавнем посте в «Инстаграме» упомянул Рианну и её бренд нижнего белья.



«Жду лайк от Рианны», — написал О'Нил-младший в своём «инстаграме», отметив певицу в записи.



«Она не хочет тебя. Она хочет меня. Я сексуальнее», — написал в комментариях Шакил О'Нил.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Шарифа О'Нила.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.