Шакил О'Нил отреагировал на заигрывание своего сына с Рианной
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Легендарный центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил отреагировал на заигрывания своего 21-летнего сына с популярной певицей Рианной. Шариф О'Нил в недавнем посте в «Инстаграме» упомянул Рианну и её бренд нижнего белья.
«Жду лайк от Рианны», — написал О'Нил-младший в своём «инстаграме», отметив певицу в записи.
«Она не хочет тебя. Она хочет меня. Я сексуальнее», — написал в комментариях Шакил О'Нил.
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Шарифа О'Нила.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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