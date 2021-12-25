Нандо Де Коло успешно перенёс операцию на руке
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Лидер «Фенербахче» Нандо Де Коло успешно перенёс операцию на руке. Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере», прикрепив фотографию баскетболиста в больничной палате.
Напомним, Де Коло получил травму в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (82:84). После обследования, проведённого во Франции, у Де Коло был обнаружен перелом второй пястной кости левой руки.
Нандо в нынешнем сезоне набирает 12,5 очка, 4,3 передачи, 2,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.
В турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» занимает 10-е место, имея в активе 24 очка после 17 туров. Следующую встречу турецкий клуб проведёт с «Реалом». Матч состоится 29 декабря, начало — в 20:45 мск.
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