«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в первом рождественском матче НБА

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев паркета со счётом 101:87.
Наибольший вклад в победу «Нью-Йорка» внёс форвард Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Кембы Уокера, набравшего 10 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Атланты» по 20 очков на свой счёт записали Дилон Райт и Джон Коллинс.
Напомним, «Нью-Йорк» (15-18) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА, «Атланта» (15-17) находится на 11-м месте.
В следующем матче «Никс» сыграет на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Атланта Хоукс» дома встретится с «Чикаго Буллз».
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