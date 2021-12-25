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«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в первом рождественском матче НБА

«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в первом рождественском матче НБА
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев паркета со счётом 101:87.

Наибольший вклад в победу «Нью-Йорка» внёс форвард Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Кембы Уокера, набравшего 10 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Атланты» по 20 очков на свой счёт записали Дилон Райт и Джон Коллинс.

Напомним, «Нью-Йорк» (15-18) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА, «Атланта» (15-17) находится на 11-м месте.

В следующем матче «Никс» сыграет на выезде с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Атланта Хоукс» дома встретится с «Чикаго Буллз».

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 87
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Гримс - 15, Фурнье - 15, Топпин - 13, Уокер - 10, Барретт - 9, Бёркс - 5, Гибсон - 5, Робинсон - 4, Hall, Sims, Дотсон, Куикли, Макбрайд, Муни, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Селден, Хаус
Атланта Хоукс: Коллинс - 20, Райт - 20, Мэйс - 11, Реддиш - 10, Богданович - 8, Дьенг - 6, Капела - 6, Джонсон - 4, Stephenson - 2, Barber, Ellison, Hill, Галлинари, Ивунду, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Оконгву, Хаертер, Хантер, Хилл, Янг
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