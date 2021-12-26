Леброна Джеймса раскритиковали за скандальный пост о коронавирусе

Американский репортёр Томми Бир раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его пост в «Инстаграме», посвящённый коронавирусу. Леброн опубликовал в своих социальных сетях мем с тремя Человеками-пауками, на котором возле них написано «Коронавирус», «Грипп» и «Простуда». Леброн недвусмысленно намекнул, что не считает COVID-19 опаснее двух других болезней.



«Общее количество смертей в Америке за последние два года:



Коронавирус: 815 647

Грипп: 37 314

Простуда: 0



Невероятно безответственный, дезинформирующий и нежелательный пост от Леброна», — написал обозреватель НБА Томми Бир в своём «твиттере».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд.