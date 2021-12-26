«Финикс» проиграл «Голден Стэйт», прервав пятиматчевую победную серию
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:107.
В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который записал в свой актив 33 очка. Отто Портер набрал 19 очков.
Лучшей результативностью в составе «Финикса» отличился Крис Пол, который набрал 21 очко. Деандре Эйтон записал в свой актив 18 очков.
Таким образом, «Финикс» прервал пятиматчевую победную серию. «Голден Стэйт», в свою очередь, одержал третью победу подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата «Финикс» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Голден Стэйт» сыграет с «Денвер Наггетс».
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Пол - 21, Эйтон - 18, Бриджес - 17, Букер - 13, Джонсон - 11, Краудер - 8, Макги - 8, Пэйн - 7, Шамет - 4, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Портер - 19, Пэйтон II - 14, Куминга - 12, Бьелица - 10, Грин - 8, Луни - 8, Уэзерспун - 6, Тоскано-Андерсон - 4, Кьоцца - 2, Даутин, Игуодала, Ли, Муди, Пул, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс
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