«Финикс» проиграл «Голден Стэйт», прервав пятиматчевую победную серию

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:107.

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который записал в свой актив 33 очка. Отто Портер набрал 19 очков.

Лучшей результативностью в составе «Финикса» отличился Крис Пол, который набрал 21 очко. Деандре Эйтон записал в свой актив 18 очков.

Таким образом, «Финикс» прервал пятиматчевую победную серию. «Голден Стэйт», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Финикс» встретится с «Мемфис Гриззлиз», а «Голден Стэйт» сыграет с «Денвер Наггетс».