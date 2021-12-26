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39 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин»

39 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.

В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который записал в свой актив трипл-дабл (36 очков, 10 подборов и 10 передач). Патрик Миллз набрал 34 очка.

Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Леброн Джеймс, который набрал 39 очков. Малик Монк записал в свой актив 20 очков.

Таким образом, «Лейкерс» продлили серию из поражений до пяти матчей. «Бруклин», в свою очередь, проиграл лишь однажды за последние 6 встреч.

В следующем матче регулярного чемпионата «Бруклин» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» сыграют с «Хьюстон Рокетс».

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 122
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Монк - 20, Энтони - 17, Хортон-Такер - 14, Уэстбрук - 13, Джонсон - 7, Эллингтон - 3, Ховард - 2, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Джонс, Джордан, Дэвис, Коллисон, Нанн, Ривз, Рондо, Томас, Хафф
Бруклин Нетс: Харден - 36, Миллз - 34, Браун - 16, Бембри - 15, Клэкстон - 9, Джонсон - 8, Гэллоуэй - 2, Картер - 2, Габриэль, Гриффин, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Миллсэп, Олдридж, Томас, Харрис, Харрисон, Шарп, Эдвардс, Эннис
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