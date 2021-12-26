39 очков Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 122:115.



В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который записал в свой актив трипл-дабл (36 очков, 10 подборов и 10 передач). Патрик Миллз набрал 34 очка.



Лучшей результативностью в составе «Лейкерс» отличился Леброн Джеймс, который набрал 39 очков. Малик Монк записал в свой актив 20 очков.



Таким образом, «Лейкерс» продлили серию из поражений до пяти матчей. «Бруклин», в свою очередь, проиграл лишь однажды за последние 6 встреч.



В следующем матче регулярного чемпионата «Бруклин» встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» сыграют с «Хьюстон Рокетс».