Леброн Джеймс вышел на первое место по набранным очкам в Рождество в истории НБА

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Гости одержали победу со счётом 122:115.
Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс провёл 16-й матч в Рождество в карьере. Ему удалось превзойти рекорд Коби Брайанта, набравшего 395 очков в рождественских матчах. Перед началом игры Леброну не хватало 13 очков до рекорда, во второй четверти он реализовал штрафной бросок и вышел на первое место по набранным очкам в Рождество.
Всего за матч Леброн Джеймс заработал 39 очков. У Джеймса Хардена из «Нетс» 36 очков.
Поражение от «Бруклина» стало для «Лейкерс» пятым кряду. Последний раз команда выигрывала 16 декабря в игре с «Даллас Маверикс» (107:104).
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