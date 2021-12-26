Леброн Джеймс вышел на первое место по набранным очкам в Рождество в истории НБА

На стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Гости одержали победу со счётом 122:115.

Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс провёл 16-й матч в Рождество в карьере. Ему удалось превзойти рекорд Коби Брайанта, набравшего 395 очков в рождественских матчах. Перед началом игры Леброну не хватало 13 очков до рекорда, во второй четверти он реализовал штрафной бросок и вышел на первое место по набранным очкам в Рождество.

Всего за матч Леброн Джеймс заработал 39 очков. У Джеймса Хардена из «Нетс» 36 очков.

Поражение от «Бруклина» стало для «Лейкерс» пятым кряду. Последний раз команда выигрывала 16 декабря в игре с «Даллас Маверикс» (107:104).