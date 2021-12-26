«Клипперс» на продолжительный период потеряли Пола Джорджа

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж получил повреждение и выбыл из состава своей команды. Речь идёт о разрыве боковой связки правого локтевого сустава. Как пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски в своём «твиттере», период восстановления игрока составит минимум три-четыре недели, после чего будет проведено дополнительное обследование.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 5,5 передачи.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА в «Клипперс» на выезде одержала уверенную победу над «Сакраменто Кингз». Счёт матча 105:89. Самым результативным игроком матча стал Тайрис Халибёртон из «Сакраменто», оформив дабл-дабл из 22 очков и 13 передач. Его одноклубник Чимези Мету также оформил дабл–дабл (11 очков, 10 подборов).
- 26 декабря 2021
-
10:10
-
09:23
-
08:12
-
07:44
-
06:53
-
06:49
-
03:44
-
01:42
-
01:29
-
00:37
- 25 декабря 2021
-
23:59
-
22:32
-
21:36
-
20:59
-
19:59
-
18:57
-
17:52
-
17:04
-
16:26
-
15:21
-
14:46
-
13:37
-
13:01
-
11:32
-
10:10
-
09:37
-
06:41
-
02:40
-
00:27
- 24 декабря 2021
-
23:53
-
22:52
-
21:50
-
20:23
-
19:51
-
18:49