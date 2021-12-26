«Клипперс» на продолжительный период потеряли Пола Джорджа

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж получил повреждение и выбыл из состава своей команды. Речь идёт о разрыве боковой связки правого локтевого сустава. Как пишет инсайдер Эдриан Воджнаровски в своём «твиттере», период восстановления игрока составит минимум три-четыре недели, после чего будет проведено дополнительное обследование.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джордж принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 24,7 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 5,5 передачи.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА в «Клипперс» на выезде одержала уверенную победу над «Сакраменто Кингз». Счёт матча 105:89. Самым результативным игроком матча стал Тайрис Халибёртон из «Сакраменто», оформив дабл-дабл из 22 очков и 13 передач. Его одноклубник Чимези Мету также оформил дабл–дабл (11 очков, 10 подборов).

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