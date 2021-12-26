Леброн Джеймс установил антирекорд за время выступлений в НБА

Лидер клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал обладателем личного антирекорда за время выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации. После проигранного матча с «Бруклин Нетс» (115:122) неудачная серия «Лос-Анджелеса» достигла пяти встреч. До этого ни один клуб, за который выступал Джеймс, не терпел поражений в стольких матчах подряд.



«Лейкерс» и «Нетс» встречались сегодня, 26 декабря по московскому времени. Леброн в этом матче стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету Джеймса 39 очков, а также 9 подборов и 7 передач.



В составе победителей больше всего очков в активе Джеймса Хардена. Игрок оформил трипл-дабл (36 очков, 10 подборов и 10 передач). Патрик Миллз набрал 34 очка.

Новость по теме Леброн Джеймс вышел на первое место по набранным очкам в Рождество в истории НБА