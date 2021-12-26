Стало известно, на какой период выбыли Нандо Де Коло и Ян Веселы

В пресс-службе «Фенербахче» сообщили, сколько времени потребуется лидерам команды Нандо Де Коло и Яну Веселы на полное восстановление от полученных травм. Напомним, у Де Коло был обнаружен перелом второй пястной кости левой руки, а Веселы получил повреждение связки правого голеностопа.
После всех обследований стало известно, что Веселы пропустит около шести недель, в то время как процесс реабилитации Де Коло продлится несколько дольше. Речь идёт о восьми-десяти неделях.
Нандо и Ян получили повреждения в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (82:84).
Де Коло в нынешнем сезоне набирает 12,5 очка, 4,3 передачи, 2,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч. У Веселы показатели следующие: 13,4 очка, 5,9 подбора, 2,6 передачи и 1,1 перехвата.
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