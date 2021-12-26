Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ, уступая после первых трёх четвертей

ЦСКА победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ, уступая после первых трёх четвертей
Комментарии

ЦСКА добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красно-синих был красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 97:88 (23:23, 20:23, 21:23, 33:19) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Хозяева уверенно начали матч, сделав рывок 12:3 на первых минутах. Затем, однако, гости отставание сократили, а в самой концовке стартовой четверти и вовсе вышли вперёд, но на вторую 10-минутку команды уходили при равном счёте. Упорной получилась борьба и в следующем игровом отрезке. Победу по его итогам с перевесом в три очка уже праздновали баскетболисты «Енисея».

Гости были сильнее и в третьей четверти, выиграв её с минимальным преимуществом в два очка, обеспечив себе задел перед финальным игровым отрезком в пять баллов. Однако в ходе четвёртой четверти ЦСКА довольно быстро разбил перевес «Енисея» и добыл победу в этом непростом матче.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Каспер Уэйр, на счету которого 29 очков. В составе победителей больше всего очков в активе Марюса Григониса и Алексея Шведа (16).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 декабря 2021, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
97 : 88
Енисей
Красноярск, Россия
ЦСКА: Григонис - 16, Швед - 16, Клайберн - 15, Боломбой - 12, Шенгелия - 9, Антонов - 7, Хэкетт - 7, Милутинов - 6, Лундберг - 5, Ухов - 4, Ивлев, Курбанов
Енисей: Уэйр - 29, Уиллис - 18, Томпсон - 13, Лемар - 11, Герасимов - 5, Трушкин - 5, Гудумак - 4, Митусов - 3, Балашов, Викторов, Сонько, Якушин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021