ЦСКА победил «Енисей» в Единой лиге ВТБ, уступая после первых трёх четвертей

ЦСКА добился победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красно-синих был красноярский «Енисей». Встреча завершилась со счётом 97:88 (23:23, 20:23, 21:23, 33:19) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.



Хозяева уверенно начали матч, сделав рывок 12:3 на первых минутах. Затем, однако, гости отставание сократили, а в самой концовке стартовой четверти и вовсе вышли вперёд, но на вторую 10-минутку команды уходили при равном счёте. Упорной получилась борьба и в следующем игровом отрезке. Победу по его итогам с перевесом в три очка уже праздновали баскетболисты «Енисея».



Гости были сильнее и в третьей четверти, выиграв её с минимальным преимуществом в два очка, обеспечив себе задел перед финальным игровым отрезком в пять баллов. Однако в ходе четвёртой четверти ЦСКА довольно быстро разбил перевес «Енисея» и добыл победу в этом непростом матче.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Каспер Уэйр, на счету которого 29 очков. В составе победителей больше всего очков в активе Марюса Григониса и Алексея Шведа (16).