Российский клуб признан главной сенсацией сезона Евролиги по версии иностранного сайта

Иностранное издание Basket News назвало казанский УНИКС «Самым большим сюрпризом Евролиги». Сразу четыре эксперта из пяти поставили российский клуб в этой номинации на первое место.

Один из экспертов назвал победителем в этой номинации сербскую «Црвену Звезду».

Напомним, 22 декабря УНИКС на выезде проиграл «Барселоне» в овертайме, растеряв преимущество +20 в четвёртой четверти.

После 17 игр Евролиги казанский клуб идёт на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 побед и 7 поражений. Такие же показатели имеет и другой российский клуб — ЦСКА. Санкт-петербургский «Зенит», который сейчас принимает УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ (после 2-й четверти счёт 57:48), идёт на четвёртом месте (11-6). Возглавляет таблицу «Барселона» (15-2).