Российский клуб признан главной сенсацией сезона Евролиги по версии иностранного сайта
Поделиться
Иностранное издание Basket News назвало казанский УНИКС «Самым большим сюрпризом Евролиги». Сразу четыре эксперта из пяти поставили российский клуб в этой номинации на первое место.
Один из экспертов назвал победителем в этой номинации сербскую «Црвену Звезду».
Напомним, 22 декабря УНИКС на выезде проиграл «Барселоне» в овертайме, растеряв преимущество +20 в четвёртой четверти.
После 17 игр Евролиги казанский клуб идёт на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 побед и 7 поражений. Такие же показатели имеет и другой российский клуб — ЦСКА. Санкт-петербургский «Зенит», который сейчас принимает УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ (после 2-й четверти счёт 57:48), идёт на четвёртом месте (11-6). Возглавляет таблицу «Барселона» (15-2).
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
18:22
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:32
-
16:37
-
16:28
-
15:42
-
14:40
-
14:01
-
13:06
-
11:07
-
10:10
-
09:23
-
08:12
-
07:44
-
06:53
-
06:49
-
03:44
-
01:42
-
01:29
-
00:37
- 25 декабря 2021
-
23:59
-
22:32
-
21:36
-
20:59
-
19:59
-
18:57
-
17:52
-
17:04
-
16:26
-
15:21
-
14:46
-
13:37
-
13:01
Партнерский контент