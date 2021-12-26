ЦСКА потерял одного из важнейших игроков из-за травмы
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Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт не смог доиграть матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (97:88) из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Во второй четверти встречи Хэкетт запнулся о ногу разыгрывающего «Енисея» Каспера Уэйра и упал, схватившись за лодыжку. После этого игрок ушёл в подтрибунные помещения в сопровождении врачей.
Хэкетт завершил встречу с 7 очками, 4 передачами и 1 подбором за 11 минут. В составе ЦСКА Алексей Швед и Марюс Григонис набрали по 16 очков, у «Енисея» самым результативным стал Каспер Уэйр (29 очков). ЦСКА в следующем матче регулярного чемпионата 4 января примет «Автодор», «Енисей» 15 января также на своей площадке встретится с польской «Зелёна-Гурой».
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