ЦСКА потерял одного из важнейших игроков из-за травмы

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт не смог доиграть матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (97:88) из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.



Во второй четверти встречи Хэкетт запнулся о ногу разыгрывающего «Енисея» Каспера Уэйра и упал, схватившись за лодыжку. После этого игрок ушёл в подтрибунные помещения в сопровождении врачей.



Хэкетт завершил встречу с 7 очками, 4 передачами и 1 подбором за 11 минут. В составе ЦСКА Алексей Швед и Марюс Григонис набрали по 16 очков, у «Енисея» самым результативным стал Каспер Уэйр (29 очков). ЦСКА в следующем матче регулярного чемпионата 4 января примет «Автодор», «Енисей» 15 января также на своей площадке встретится с польской «Зелёна-Гурой».