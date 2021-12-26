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«Зенит» уверенно обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

«Зенит» уверенно обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
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Завершилась игра Единой лиги ВТБ, в которой «Зенит» на своей площадке принимал УНИКС. Счёт встречи — 97:81. Самым результативным игроком матча стал Билли Бэрон, на счету которого 24 очка.

Уже в первой четверти хозяева начали отрываться от соперника по счёту (25:21). Во втором отрезке игры «Зенит» упрочил своё преимущество и на большой перерыв ушёл, лидируя в 9 очков (57:48).

Третья четверть оказалась менее результативной, чем предыдущие, однако и здесь были сильнее баскетболисты санкт-петербургской команды (18:17). В заключительной части матча «Зенит» вновь оказался сильнее и одержал итоговую победу с преимуществом в 16 очков.

После 9 игр «Зенит» делит третью строчку в турнирной таблице с ЦСКА, имея в своём активе 7 побед и 2 поражения. УНИКС имеет на одну игру больше и идёт вторым (8-2).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 декабря 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
97 : 81
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Бэрон - 27, Пойтресс - 21, Гудайтис - 14, Зубков - 9, Карасёв - 8, Лойд - 7, Д. Кулагин - 4, Вольхин - 3, Кузминскас - 2, Понитка - 2, Захаров, Пушков
УНИКС: Хезонья - 18, Браун - 17, Канаан - 12, Воронцевич - 7, Клименко - 7, Брэнтли - 6, Списсу - 6, Мэйо - 4, Узинский - 4, Валиев, Зайцев, Комолов
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