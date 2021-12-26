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Хавьер Паскуаль: это честь для меня — отпраздновать победой сотый матч во главе «Зенита»

Хавьер Паскуаль: это честь для меня — отпраздновать победой сотый матч во главе «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы в матче с УНИКСом (97:81) в Единой лиге ВТБ. Этот матч стал сотым для испанца в качестве наставника российского клуба.

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня. Мы рады этой победе, считаю, что это был отличный матч, обе команды играли на максимуме, несмотря на то что и мы, и УНИКС недавно проводили матчи в рамках Евролиги. УНИКС вернулся из Барселоны, а мы восстанавливались после тяжёлой встречи с «Маккаби».

Не могу сказать ничего плохого о нашей игре сегодня. В начале третьей четверти мы немного потеряли контроль над игрой, подпустили УНИКС близко в счёте. Однако оставшееся время мы провели с умом, играли хорошо и одержали эту важную победу. Это честь для меня – отпраздновать дома победой свой сотый матч в качестве главного тренера «Зенита», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

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