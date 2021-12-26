«Лейкерс» приняли решение по Айзее Томасу
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Стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не станет подписывать второй 10-дневный контракт с Айзеей Томасом.
После этого контракта 32-летний разыгрывающий вновь станет свободным агентом. Также сообщается, что интерес к звёздному игроку проявляет сразу несколько других клубов Национальной баскетбольной лиги.
В составе «Лейкерс» Томас провёл четыре матча, набирая в среднем 9,3 очка, 2,0 подбора и 1,5 передачи.
Двукратный участник Матча звёзд НБА, Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.
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