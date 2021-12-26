Второй номер драфта-2008 предложил «Лейкерс» подписать его
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32-летний американский форвард Майкл Бизли предложил «Лос-Анджелес Лейкерс» заключить с ним контракт.
«Никакого неуважения. Но, «Лейкерс», вам нужна помощь», — написал Бизли в «Твиттере».
Последний матч в Национальной баскетбольной ассоциации Бизли, выбранный под вторым номером на драфте 2008 года, сыграл в феврале 2019 года. Тогда он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В том же году Бизли перебрался в Китай, где выступал за «Гуандун Саузерн Тайгерс».
В июле 2020 года Майкл заключил соглашение с «Бруклин Нетс», однако впоследствии оно было аннулировано из-за положительного теста Бизли на коронавирус. «Нетс» рассчитывали, что Бизли сможет принять участие в рестарте сезона из-за масштабных кадровых проблем, с которыми столкнулся клуб.
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