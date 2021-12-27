Гилберт Аренас: игроки «Вашингтона» не хотели, чтобы Майкл Джордан возвращался в команду

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас рассказал о том, что игроки «Вашингтон Уизардс» не хотели видеть в команде легендарного Майкла Джордана.
«Когда я перешёл в «Вашингтон», мой отец спросил: «Эй, что там с Джорданом? Почему вы не подписали его обратно?»
И Эйб Поллин ответил: «Я люблю баскетбол, я люблю игроков. Поэтому я спросил в первую очередь у них, чего они хотят». Все сказали, что не хотят возвращения Джордана», — приводит слова Аренаса Essentially Sports.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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